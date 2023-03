"Na kwiaty, świece i sowiecką nostalgię". Władze Wilna reagują na incydent przy wraku rosyjskiego czołgu

Trzy dni później LRT donosił o "niecodziennej sytuacji", do jakiej doszło w pobliżu czołgu. "Z relacji świadków wynika, że przy wraku czołgu zatrzymała się biała terenówka BMW na tablicach rejestracyjnych 'Moi mir', co w języku rosyjskim nawiązuje do idei ruskiego miru. Pasażerowie wysiedli z auta, na wraku złożyli czerwone goździki i zapalili świeczkę" - relacjonował portal. Policja przekazała redakcji LRT, że w niedzielę 26 lutego na placu doszło do "konfliktu słownego" i "bójki" w związku z kwiatami złożonymi na wraku czołgu.