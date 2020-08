"Nie mamy oficjalnych informacji na temat rosyjskich planów interwencji wojskowej na Białorusi"

Według Waszyngtonu nic nie wskazuje na to, by Rosja planowała interwencję wojskową na Białorusi - powiedział w poniedziałek w Wilnie zastępca sekretarza stanu USA Stephen Biegun. W Europie, poza Litwą, ma odwiedzić także Rosję, Ukrainę i Austrię.

- Oczywiście byłoby to (interwencja wojskowa - red.) niepożądane, ale nie mamy żadnych oficjalnych informacji na temat rosyjskich planów interwencji wojskowej na Białorusi poza pewnymi publicznymi wypowiedziami, które do nas dotarły - powiedział Stephen Biegun w Wilnie po spotkaniu z kandydatką białoruskiej opozycji na prezydenta Swiatłaną Cichanouską.

- Stany Zjednoczone nie mogą decydować o przebiegu tamtejszych wydarzeń i tego nie zrobią. Prawo to należy do narodu białoruskiego, a przyszłość Białorusi zależy od wyboru, jakiego dokonają obywatele tego kraju. Jedyne, co możemy zrobić, to wspierać Białorusinów w ich dążeniu do lepszej przyszłości - powiedział Biegun.