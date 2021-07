Alarm na konferencji premiera i prezydenta. Powodem start rosyjskiej maszyny

Do zdarzenia doszło w czwartek w bazie wojskowej w litewskich Szawlach, gdzie głos na wspólnej konferencji prasowej zabierali premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Mównice dla przywódców ustawiono przed jednym z hiszpańskim myśliwców zaparkowanych w hangarze. W trakcie wystąpienia Nausedy, zaledwie 3 minuty po rozpoczęciu konferencji, za plecami polityków otworzyły się drzwi, przez które do hali wbiegł pilot oraz członkowie personelu naziemnego. Występujący zostali poproszeni o oddalenie się, a ochroniarze rzucili się, by odsunąć flagi i mównice z trasy kołowania samolotu.