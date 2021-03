Raport litewskich służb: wzrost aktywności wojsk Rosji i Białorusi na granicach NATO

Litewski wywiad wojskowy przypomina, że we wrześniu tego roku w obwodzie kaliningradzkim oraz w całym Zachodnim Okręgu Wojskowym Rosji odbędą się ćwiczenia strategiczne "Zapad" ("Zachód") i podkreśla, że te organizowane co cztery lata manewry nie są przejrzyste, co potęguje napięcie. W raporcie zwraca się uwagę, że Rosja zwiększa liczbę czołgów w obwodzie kaliningradzkim. Do 2018 roku stacjonował tam jeden batalion czołgów, później kolejny. W tym roku sformowany będzie trzeci batalion.