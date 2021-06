"Białoruś traci ostatnie elementy niepodległości". Prezydent Litwy apeluje do NATO

- Spodziewałby się, że prezydent (USA - red.) Joe Biden wyśle bardzo jasny komunikat o zdecydowaniu i jedności NATO i zareaguje bardzo jasnymi komunikatami na to, co się dzieje – stwierdził litewski przywódca, dodając, że NATO nie będzie mieć bliższych więzi z Rosją tak długo, jak Moskwa nie zmieni swojego kursu.

Litwa jest krajem, gdzie szukają schronienia białoruscy opozycjoniści. Tuż po zeszłorocznych wyborczych prezydenckich do tego kraju wyjechała także główna rywalka Alaksandra Łukaszenki Swiatłana Cichanouska.

Władze w Mińsku pod koniec maja zdecydowały o zatrzymaniu i zawróceniu samolotu lecącego z Aten do Wilna z opozycjonistą i współtwórcą kanału informacyjnego NEXTA Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie. Aktywista trafił do aresztu po tym jak samolot lecący nad białoruską przestrzenią powietrzną tam wylądował.

Wzrost wydatków na obronność

Gitanas Nauseda zapowiedział ponadto, że w obliczu zwiększającego się zagrożenia ze strony Rosji Litwa stopniowo będzie zwiększała wydatki na obronność, by w 2030 roku wyniosły one 2,5 procent PKB.

- Należy podkreślić znaczenie tego szczytu NATO, który odbywa się w szczególnym czasie, kiedy stoimy w obliczu rosnących zagrożeń, zwłaszcza ze Wschodu – powiedział Nauseda, cytowany przez agencję BNS. Podkreślił, że "jak nigdy dotąd potrzebujemy silniejszego, bardziej dynamicznego i wiarygodnego Sojuszu" i że Litwa "jest gotowa zrobić wszystko", co w jej mocy, by przyczynić się do wzmocnienia NATO.