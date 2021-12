Litewski rząd powołał przedstawicielstwo w stolicy Tajwanu. Zaostrza się konflikt z Chinami

Konflikt Litwy i Chin

Pod koniec sierpnia Chiny odwołały swego ambasadora w Wilnie i zażądały od Litwy wycofania jej ambasador w Pekinie. Na początku września Litwa wezwała do kraju na konsultacje swą ambasador w stolicy Chin Dianę Mickevicziene. W listopadzie strona chińska obniżyła rangę relacji dyplomatycznych z Litwą do poziomu charge d’affaires. MSZ poinformowało w środę, że "trwają rozmowy na temat technicznych uwarunkowań misji litewskiej w Chinach i chińskiej misji na Litwie". Według szefa litewskiej dyplomacji chodzi o to, że Chiny chcą zmiany nazwy litewskiej placówki dyplomatycznej.