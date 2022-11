Litwa otworzyła przedstawicielstwo na Tajwanie

Tajwański fundusz zainwestuje 3,5 miliona euro

Litewski resort podał, że eksport litewskich towarów do dziesięciu głównych partnerów handlowych w regionie Indo-Pacyfiku wyniósł w tym roku, od stycznia do sierpnia, 0,5 miliarda euro i był o 60 proc. wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Litewski eksport do Tajwanu wyniósł 19 milionów euro, co oznacza wzrost o ponad 90 procent w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.