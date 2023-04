Minister sprawiedliwości Litwy: zażądamy rekompensaty od Białorusi za sprowadzanie migrantów na naszą granicę

Litwa będzie domagała się od Białorusi rekompensaty w wysokości co najmniej 120 milionów euro za przemyt migrantów i sprowadzanie ich na litewską granicę. Wilno będzie także zabiegać o rozpatrzenie sprawy przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), główny organ sądowy ONZ - poinformował państwowy litewski nadawca LRT.

Minister sprawiedliwości zapowiedziała, że Litwa złoży skargę przeciwko Białorusi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) za nieprzestrzeganie postanowień Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

"Zażądamy złożenia oświadczenia (przez Białoruś) o odpowiedzialności międzynarodowej za naruszenia prawa międzynarodowego i odszkodowania za poniesione szkody. Ale, co najważniejsze, będziemy szukać ścieżki prawnej, aby ostatecznie zatrzymać wszelką migrację, używaną jako okrutne narzędzie polityczne, poprzez które wykorzystywani są ludzie" - zapowiedziała litewska minister. LRT wyjaśnił, że chodzi o co najmniej 120 milionów euro.

Migranci na granicy Unii Europejskiej

Presja na granicach Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią w związku z nielegalną migracją narasta od przełomu wiosny i lata 2021 roku. Unia Europejska i państwa członkowskie uważają, że próby przedostania się migrantów z Bliskiego Wschodu przez granice z Białorusią dalej do Europy to efekt celowych działań Aleksandra Łukaszenki instrumentalnie wykorzystującego migrantów m.in. do destabilizowania sytuacji w regionie.