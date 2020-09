Wilno: nowy amerykański batalion w kraju do czerwca przyszłego roku

Amerykańscy żołnierze pozostaną na Litwie do połowy czerwca 2021 roku – oświadczył litewski minister obrony Raimundas Karoblis. Wraz z ambasadorem USA w Wilnie Robertem S. Gilchristem Karoblis odwiedził stacjonujący w kraju batalion wojsk amerykańskich.

- Nowy batalion wojsk amerykańskich, w tym czołgi i pojazdy opancerzone, zostanie rozmieszczony na Litwie w listopadzie i pozostanie do połowy czerwca 2021 roku. Zastąpi on żołnierzy USA, którzy przybyli na Litwę na początku września i ćwiczą obecnie na poligonie w Podbrodziu nieopodal granicy z Białorusią - oświadczył we wtorek Raimundas Karoblis.