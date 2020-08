Litewski minister obrony: oskarżenia wysuwane przez przywódców Białorusi są próbą zrzucenia winy

Łukaszenka: trwa eskalacja zbrojnego komponentu na Litwie i w Polsce

Łukaszenka w sobotę na naradzie w Centrum Zarządzania Strategicznego w białoruskim ministerstwie obrony podkreślił, że niepokoi go sytuacja na terytorium Polski i Litwy. - Tam, jak wiadomo, odbywają się szkolenia natowskich wojsk. To jeszcze nie byłoby nic takiego, ale trwa eskalacja i rozbudowywanie zbrojnego komponentu na tych terytoriach - powiedział białoruski prezydent.

NATO odrzuca oskarżenia białoruskiego przywódcy

- Międzynarodowa obecność NATO we wschodniej części Sojuszu nie stanowi zagrożenia dla żadnego kraju. Ma charakter ściśle obronny, proporcjonalny, przeznaczony do tego, by zapobiegać konfliktom i podtrzymywać pokój - przekazała rzeczniczka prasowa NATO w oświadczeniu. Wezwała też władze Białorusi do poszanowania podstawowych wolności, w tym prawa do pokojowego protestu.