Litewskie wojsko: na Mierzei Kurońskiej znaleziono element rosyjskiego sonaru

Na litewskiej Mierzei Kurońskiej znaleziono nieaktywny element rosyjskiego sonaru, służący do wykrywania i lokalizacji okrętów podwodnych – poinformowały litewskie siły zbrojne.

"O znalezieniu urządzenia o nieznanym przeznaczeniu z rosyjskimi napisami na plaży litewską marynarkę wojenną poinformowała osoba cywilna" – czytamy w wydanym we wtorek komunikacie.

Stacja hydroakustyczna

Nieaktywny element sonaru, czyli stacji hydroakustycznej został przetransportowany do magazynów marynarki wojennej, która zwróciła się "do wszystkich odwiedzających wybrzeże o zachowanie czujności, niezbliżanie się do podejrzanych znalezisk i informowanie o tym wojska".