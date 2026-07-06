Świat Wypadek autokaru na trasie Warszawa-Tallinn na Litwie Oprac. Adrian Wróbel |

Litwa. Wypadek autokaru w pobliżu miejscowości Mariampol Źródło wideo: Google Earth

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Biuro prasowe Flixbusa przekazało, że w poniedziałek w nocy doszło do wypadku autokaru obsługiwanego przez partnera firmy na trasie z Warszawy do Tallinna w Estonii. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Mariampol na Litwie "około godziny 2.00 czasu lokalnego" (godzina 1.00 w Polsce).

"Na pokładzie autobusu znajdowało się 25 pasażerów i dwóch kierowców. Pasażerowie zostali przewiezieni do pobliskich szpitali w Wyłkowyszkach oraz w Mariampolu. (...) Na tę chwilę nie możemy przekazać informacji dotyczących narodowości pasażerów." - przekazano w oświadczeniu przesłanym naszej redakcji. Nie podano dokładnej liczby poszkodowanych.

Firma uruchomiła specjalną infolinię

Firma zapewniła, że współpracuje z lokalnymi służbami oraz swoim partnerem, aby "ustalić dokładne okoliczności zdarzenia".

"Uruchomiliśmy specjalną infolinię dostępną dla wszystkich pasażerów oraz ich rodzin, aby zapewnić im dostęp do informacji i niezbędnego wsparcia. Dodatkowe informacje można również uzyskać, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Będziemy przekazywać kolejne informacje, gdy tylko będą dostępne" - napisano w komunikacie biura prasowego przewoźnika Flixbus.

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