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Świat

Wypadek autokaru na trasie Warszawa-Tallinn na Litwie

|
Mariampol
Litwa. Wypadek autokaru w pobliżu miejscowości Mariampol
Źródło wideo: Google Earth
Do wypadku autokaru jadącego na trasie Warszawa-Tallinn doszło w pobliżu miejscowości Mariampol na Litwie - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe firmy Flixbus. Według przekazanego tvn24.pl komunikatu, pasażerowie autokaru zostali przewiezieni do dwóch szpitali.

Biuro prasowe Flixbusa przekazało, że w poniedziałek w nocy doszło do wypadku autokaru obsługiwanego przez partnera firmy na trasie z Warszawy do Tallinna w Estonii. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Mariampol na Litwie "około godziny 2.00 czasu lokalnego" (godzina 1.00 w Polsce).

"Na pokładzie autobusu znajdowało się 25 pasażerów i dwóch kierowców. Pasażerowie zostali przewiezieni do pobliskich szpitali w Wyłkowyszkach oraz w Mariampolu. (...) Na tę chwilę nie możemy przekazać informacji dotyczących narodowości pasażerów." - przekazano w oświadczeniu przesłanym naszej redakcji. Nie podano dokładnej liczby poszkodowanych.

Firma uruchomiła specjalną infolinię

Firma zapewniła, że współpracuje z lokalnymi służbami oraz swoim partnerem, aby "ustalić dokładne okoliczności zdarzenia".

"Uruchomiliśmy specjalną infolinię dostępną dla wszystkich pasażerów oraz ich rodzin, aby zapewnić im dostęp do informacji i niezbędnego wsparcia. Dodatkowe informacje można również uzyskać, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Będziemy przekazywać kolejne informacje, gdy tylko będą dostępne" - napisano w komunikacie biura prasowego przewoźnika Flixbus.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
LitwaautobusWypadek
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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