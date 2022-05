Litwa, Łotwa i Estonia wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę

O postawie tych trzech krajów wobec agresywnej polityki Rosji mówił w TVN24 Bartosz Chmielewski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak mówił, "akcesja w 2004 roku państw bałtyckich do NATO to był w pewnym sensie powrót na Zachód i ostateczne odrzucenie tego postsowieckiego dziedzictwa".

Chmielewski: dziś tych różnic nie widać, te trzy polityki właściwie są jednoznaczne

Jednocześnie ekspert wskazywał, że jeszcze do niedawna te trzy państwa "prowadziły różne polityki". - Tutaj polityka Łotwy była dużo bardziej pragmatyczna. Dopiero od niedawna jest tak jednoznaczna, właściwe od rewolucji na Białorusi ona stała się tak jednoznacznie krytyczna wobec Białorusi, wobec Rosji - zaznaczył. Dodał, że "estońska polityka różni się tym, że Estonia nawet chciała utrzymywać stosunki z Rosją na jakimś minimalnym poziomie, natomiast to Rosja nie chciała utrzymywać stosunków".

Gwarancje bezpieczeństwa dla Tallinna, Rygi i Wilna

- Przez wiele lat takim drugim czołowym państwem były Niemcy, natomiast to się ostatnio zmieniło. Ze strony łotewskich czy estońskich polityków słychać krytykę Niemiec, słychać krytykę powolnej reakcji Berlina czy opieszałości w udzielaniu pomocy Ukrainie. Tutaj świetnym przykładem jest chociażby sytuacja z początku roku, jeszcze zanim doszło do eskalacji na Ukrainie. Estonia chciała przekazać broń Ukrainie, natomiast część tego pakietu, który Estonia chciała przekazać, potrzebowała zgody niemieckiej. Chodziło o haubice. Te haubice należały do Niemiec, Estonia potrzebowała zgody i w ten sposób tę kwestię przekazywania broni wrzucała na agendę europejską, gdyż Berlin bardzo opieszale podchodził do decyzji o przekazaniu tych haubic - mówił gość TVN24.