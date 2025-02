Wczoraj odłączenie, dzisiaj pełna integracja z siecią europejską

Podczas sobotnich testów zdolności zarządzania częstotliwością odłączano i przyłączano z powrotem do sieci niektóre źródła wytwórcze, aby zbadać zdolności utrzymania parametrów pracy sieci. W ramach prób odłączono od sieci na półtorej godziny gazową elektrociepłownię Elektreny na Litwie o mocy 455 MW.

Koniec z poradzieckim systemem

W sobotę o godzinie 8.09 polskiego czasu ustały ostatnie przepływy energii elektrycznej o charakterze technicznym między krajami bałtyckimi a Białorusią i Rosją , w tym z Obwodem Królewieckim. Pełną kontrolę nad częstotliwością w sieciach elektroenergetycznych i bilansowaniem systemu przejęli Litgrid, AST i Elering, co oznacza odcięcie się do poradzieckiego systemu IPS/UPS i kontroli obszaru BRELL w Moskwie i przejście w tryb tzw. izolowanej wyspy.

Praca w tym trybie ma potrwać do wczesnego popołudnia w niedzielę, kiedy to nastąpi pełna synchronizacja z synchronicznym obszarem kontynentalnej Europy CESA za pośrednictwem połączenia LitPol Link między Litwą a Polską. Zostanie ono na krótko wyłączone, a następnie wznowi pracę już jako połączenie synchroniczne. Według ostatnich informacji operatorów ma to nastąpić w niedzielę około godziny 13 polskiego czasu.