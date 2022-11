Prezydent Andrzej Duda: bezpieczna Europa, to Europa, w której Rosja jest pokonana

Bezpieczna Europa to Europa, w której Rosja jest pokonana na arenie politycznej, wojskowej i gospodarczej - mówił prezydent Andrzej Duda, który w piątek wziął udział w międzynarodowej konferencji The Idea of Europe w Kownie. - Pokonana Rosja to bezpieczna Ukraina, bezpieczna Polska, bezpieczna Litwa, bezpieczna Łotwa, Rumunia i szczerze mówiąc - cała Europa - dodał.