Cichanouska: wrócę na Białoruś, kiedy będę się tam czuć bezpiecznie

- Nasz wspólny cel jest prosty: nie chcemy więcej żyć w strachu i w łzach - powiedziała w krótkim oświadczeniu przed rozpoczęciem piątkowej konferencji prasowej Swiatłana Cichanouska, kandydatka opozycji w wyborach prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia. - Chcemy tego, co prawnie należy się każdemu człowiekowi na świecie: prawa do życia, prawa do tego, by nie zostać pobitym na ulicy, by nie trafić do więzienia bez sądu i prawa do uczciwych, przejrzystych i otwartych wyborów - dodała.