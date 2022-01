Litwa pod presją Chin. Waszyngton deklaruje wsparcie dla Wilna

Stany Zjednoczone silnie wspierają Litwę i całą Unię Europejską w obliczu "presji gospodarczej" ze strony Chin - oświadczyła przedstawicielka Stanów Zjednoczonych do spraw Handlu Katherine Tai. Powodem napięć na linii Pekin-Wilno jest otwarcie w litewskiej stolicy przedstawicielstwa Tajwanu.

Litwa znajduje się pod presją Chin od ubiegłego roku, gdy zdecydowała o wydaniu pozwolenia na otwarcie de facto ambasady Tajwanu w stolicy kraju. Chiny, które chcą cofnięcia tej decyzji, odwołały swojego ambasadora na Litwie i obniżyły status placówki dyplomatycznej, a także wywierają presję na firmy, takie jak np. niemiecki gigant części samochodowych Continental, aby przestały używać litewskich komponentów. Zablokowały też litewskim towarom i ładunkom wjazd do Chin.

USA wspierają Litwę w konflikcie z Chinami

Tai wyraziła silne poparcie USA zarówno dla Litwy jak i Unii Europejskiej. "Katherine Tai podkreśliła znaczenie współpracy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi w celu przeciwdziałania presji dyplomatycznej i gospodarczej przy wsparciu różnych instytucji, w tym Rady ds. Handlu i Technologii USA-UE" - oświadczyło jej biuro. W komunikacie odniesiono się też do wspólnej inicjatywy zainicjowanej przez Tai i Dombrovskisa we wrześniu ubiegłego roku, mającej wzmocnić więzi transatlantyckie, by lepiej konkurować z Chinami.