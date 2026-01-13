"Gorbaczow, czy nie udławisz się krwią ludu litewskiego?"

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od końca lat 70. XX wieku Związek Radziecki stawał się kolosem na glinianych nogach. Centralnie sterowana gospodarka upadała, rolnictwo było niewydolne. Kraj pogrążał się w biedzie i korupcji, a władze komunistyczne coraz bardziej oddalały się od społeczeństwa. Przepaść cywilizacyjna między blokiem wschodnim i zachodnim stale się powiększała.