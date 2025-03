Litewska prokuratura: za podpaleniami w Wilnie i Warszawie stoi rosyjski wywiad

W komunikacie Prokuratury Generalnej przekazano, że do sądu został skierowany akt oskarżenia, w którym "jednej osobie postawiono zarzut popełnienia czynu z 2024 roku 9 maja". Chodzi o podpalenie sklepu Ikea w Wilnie, stolicy Litwy .

Prokuratura poinformowała, że "podejrzewa się, że oskarżony, który systematycznie gromadził specjalistyczną wiedzę i nabył specjalne umiejętności niezbędne do popełniania przestępstw o ​​charakterze terrorystycznym, w 2024 roku przybył do Polski". Jak wskazano, podczas tajnego spotkania w Warszawie, mężczyzna oraz inna osoba "zobowiązali się podpalić i wysadzić w powietrze centra handlowe na Litwie i Łotwie, oferując za to nagrodę w wysokości 10 tysięcy euro".