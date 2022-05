Rekordowa liczba imigrantów na liście miliarderów w USA. Jednemu z nich osiem razy odmówiono wizy

W opublikowanym przez magazyn "Forbes" zestawieniu miliarderów za rok 2021 znajduje się rekordowa liczba imigrantów. Założyli między innymi Teslę, Google'a, PayPal i Zooma. - Kiedy pochodzisz z innego kraju i musisz przywyknąć do nowych realiów, uczysz się dogadywać z ludźmi z różnych środowisk i masz dla nich empatię - mówi pochodzący z Nigerii Tope Awotoma.

Na liście "Forbesa" znalazło się 735 miliarderów ze Stanów Zjednoczonych. 92 z nich to ludzie urodzeni poza granicami USA. Wśród najbardziej zamożnych Amerykanów nigdy wcześniej nie było tylu imigrantów. Suma ich majątków stanowi 15 procent majątków wszystkich amerykańskich miliarderów.

Założycielowi Zooma osiem razy odmówiono wizy

W sumie znajdziemy w nim osoby, które przybyły do USA z 35 krajów i z każdego kontynentu poza Antarktydą. Kierowały nimi różne motywacje. Zanim Ericowi Yuanowi, późniejszemu założycielowi Zooma, udało się dostać do Stanów, w ciągu osiemnastu miesięcy osiem razy odmówiono mu przyznania wizy.

- Świetnie, powiedziałem do siebie. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, tak długo aż nie powiedzą, że nigdy więcej nie mogę tu przychodzić - wspominał w rozmowie z "Forbesem". Syn inżynierów z prowincji Shandong w Chinach marzył o rozwoju w dziedzinie technologii i pracy u boku takich ludzi, jak Bill Gates. Dwadzieścia lat później jego oprogramowanie do wideokonferencji miało spory udział w stworzeniu nowego modelu komunikacji w czasie pandemii koronawirusa.