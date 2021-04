List z Kostaryki

W Polsce o krajach takich jak Kostaryka mówi się "republiki bananowe". I kiedy w naszym kraju źle się dzieje, ludzie światowi i eleganccy z pogardą twierdzą, że to, co się właśnie w Polsce dzieje, godne jest republiki bananowej, a nie ojczyzny Chopina i Marii Curie, Mickiewicza i Słowackiego, nie wspominając o Gombrowiczu, który o mały figiel nie dostałby Nobla. Od biedy do tej listy, w zależności od poglądów politycznych, dodać można Jana Pawła II, Wisławę Szymborską, a nawet Olgę Tokarczuk, ale na nich nie wszyscy się zgodzą, z różnych zresztą względów. Wątek bananowy teraz zawieszam, jeszcze do niego wrócę, tymczasem trochę geografii.

Na północy Kostaryka graniczy z Nikaraguą. W czasach realnego socjalizmu Nikaragua uważana była za sowiecki przyczółek na kontynencie amerykańskim, pewniejszy nawet od Kuby, na pewno tańszy i sprawiający mniej kłopotów. Wtedy, a były to czasy mojej młodości, prezydentem Nikaragui był Daniel Ortega. Jest nim i dziś, choć wszystko się zmieniło. Dowodzi to, że nie jest w ciemię bity, czyli ma tak zwany talent polityczny. Kiedyś miał w rządzie postępowego księdza, zwolennika "teologii wyzwolenia", dziś Ortega w Nikaragui całkowicie zakazał aborcji. Dawniej Jan Paweł II nie był z Ortegi ani z teologii wyzwolenia całkiem zadowolony, dziś Kościół katolicki popiera Ortegę. Widziałem też zdjęcie Ortegi pogrążonego w przyjacielskiej rozmowie z Miedwiediewem, kiedy ten był prezydentem Rosji.

Na południe od Kostaryki jest Panama, znana na świecie, ponieważ Panamę przecina kanał Panamski, łączący Atlantyk z Pacyfikiem. Kanał Panamski przekopany został na początku ubiegłego stulecia i kanałowi Panama zawdzięcza spokojne istnienie i dochody. Ortega, kiedy już dobrze usadowił się na urzędzie prezydenta, uwolniony od konstytucyjnych ograniczeń i z nadzieją, że będzie rządził do końca życia, postanowił przekopać konkurencyjny kanał. Miał mieć prawie 300 kilometrów długości i kosztować 40 miliardów dolarów. Nawet w dzisiejszym świecie, kiedy wielkie pieniądze przelewają się w mgnieniu oka z jednego krańca globu na drugi, nawet takiemu spryciarzowi jak Ortega, sztuka zbudowania kanału nie idzie łatwo. I co się tu dziwić, że kłopoty ma Centralny Port Komunikacyjny, czyli lotnisko pod Baranowem, które miało obsługiwać Chińczyków.

My też mamy swój Kanał. Nazywa się Przekop Mierzei Wiślanej, ma długość półtora kilometra, ale wedle stawu grobla. Bałtyk to nie Pacyfik, a Zalew Wiślany nie Atlantyk. Koszty też skromniejsze, zaledwie dwa miliardy złotych, czyli licząc z grubsza osiemdziesiąt razy mniej niż inwestycja Ortegi. Te liczby pokazują wszelako, że nad republikami bananowymi nie ma się co wywyższać. Do takiej Kostaryki czy Nikaragui jest nam bliżej niż Obajtkowi do Wanga a może nawet niż Prezesowi do Ortegi.