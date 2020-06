"Represje nie pomogą w walce z pandemią". Pięciuset polityków i twórców ostrzega przed kryzysem demokracji

Pandemia COVID-19 doprowadziła do alarmującego wzrostu zachowań autorytarnych wśród rządów na całym świecie. Wykorzystują one kryzys, by uciszyć krytykę - ostrzegli autorzy listu otwartego, podpisanego przez 500 światowych liderów, naukowców, twórców i laureatów Nagrody Nobla. Są wśród nich także nazwiska z Polski.

"Z mniejszości robi się kozły ofiarne"

"Autorytarne reżimy, co nie powinno zaskakiwać, wykorzystują kryzys, by uciszać krytykę oraz wzmacniać polityczny nacisk. Nawet jednak niektóre z demokratycznie wybranych rządów walczą z pandemią poprzez nagromadzanie nadzwyczajnych uprawnień, ograniczających prawa człowieka i zwiększających państwową inwigilację" - zwrócili uwagę autorzy listu.

"Autokraci widzą w pandemii COVID-19 nowe pole bitwy"

Głównym zagrożeniem, przed którym ostrzegli autorzy, jest jednak to, że kraje o silnych tradycjach demokratycznych także mogą wykorzystywać zagrożenie epidemiologiczne, by wprowadzać nadzwyczajne środki, które w dalszej perspektywie staną się powszechnie obowiązującymi. A to, według sygnatariuszy listu, może doprowadzić do trwałych szkód w demokratycznych systemach na świecie.