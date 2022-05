Ścigani przez rzecznika dyscyplinarnego sędziowie piszą do premiera. Chcą sprostowania i przeprosin

Rzeczniczka Komisji Europejskiej, Veerle Nuyts mówiła 11 maja, że polski Krajowy Plan Odbudowy musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego i przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.

- Izba Dyscyplinarna w obecnym kształcie będzie zlikwidowana, to zresztą planowaliśmy w naszym własnym pakiecie, który był gotowy już w październiku 2020 roku. W to miejsce - przecież w każdych instytucjach trzeba mieć mechanizmy, które weryfikują odpowiedzialność danej grupy zawodowej - i tu w to miejsce zostanie powołana, zgodnie z koncepcją prezydenta, Izba Odpowiedzialności Sędziowskiej. A więc izba będzie zlikwidowana i tutaj nowa izba czy wydział będzie utworzony - mówił.

- Owszem, jest tam przygotowana odpowiednia procedura, według której będzie można odwoływać się od dotychczasowych kar dyscyplinujących i one będą w odpowiedni sposób rozpatrywane, realizowane. Ale miejmy świadomość i pamiętam moje spotkanie z przewodniczącą (Ursulą) von der Leyen, kiedy uświadomiłem ją, że ogromna większość - bodaj powyżej 90 procent - tych dyscyplinujących postępowań dotyczyło sędziów, którzy albo jeździli po pijanemu, albo dopuścili się gwałtu, albo jakichś innych kradzieży, to oczy otwarły się bardzo szeroko naszym rozmówcom w Brukseli - dodał.

"Informacja nieprawdziwa, wprowadza w błąd". Sędziowie chcą sprostowania

Zdaniem sędziów Mateusz Morawiecki mógł "zostać wprowadzony w błąd co do tych danych". "A w konsekwencji wprowadził Pan opinię publiczną w błąd" - dodano.

Sędzia Wróbel: jedna sprawa, w której zarzucono gwałt, zarzut kradzieży pojawił się tylko raz

"Zarzut kradzieży pojawił się także tylko jeden raz (przelew pieniędzy z konta bez uprawnienia). Zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości w 16 sprawach. Jest to 11 % ze wszystkich spraw, w których w latach 2018-2022 złożono do Izby Dyscyplinarnej wniosek o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Ten procent byłby jeszcze mniejszy, gdyby uwzględnić wszystkie sprawy dyscyplinarne sędziów, w tym te o wykonywanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 11 % to nie jest "bodaj powyżej 90%" - wymienił dalej sędzia Sądu Najwyższego.