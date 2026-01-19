"Twój kraj postanowił nie przyznać mi Nobla". Trump "nie czuje się już zobowiązany"

Trump: zamierzamy coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie Źródło: Reuters

Treść listu prezydenta USA Donalda Trumpa do premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoerego opublikował na platformie X dziennikarz PBS News Nick Schifrin. Jak wyjaśnił we wpisie, pismo zostało przekazane przez pracowników Rady Bezpieczeństwa Narodowego wielu europejskim ambasadorom w Waszyngtonie.

"Drogi Jonasie: Biorąc pod uwagę, że twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie 8 wojen PLUS, nie czuję się już zobowiązany do myślenia wyłącznie o pokoju, choć zawsze będzie on dominujący, lecz mogę teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki" - czytamy.

"Świat nie będzie bezpieczny, dopóki..."

Trump - w cytowanym liście - stwierdza też, że "Dania nie może chronić tego terytorium (Grenlandii - red.) przed Rosją ani Chinami".

"Zresztą dlaczego w ogóle ma 'prawo własności'? Nie ma żadnych pisemnych dokumentów, wiadomo tylko, że statek przybił tam setki lat temu, ale my również mieliśmy tam statki. Zrobiłem dla NATO więcej niż ktokolwiek inny od czasu jego powstania. Świat nie będzie bezpieczny, dopóki nie będziemy mieli całkowitej i totalnej kontroli nad Grenlandią. Dziękuję!" - głosi reszta opublikowanego pisma.

Otrzymanie listu o takiej treści Stoere potwierdził norweskiemu portalowi VG. - To wiadomość, którą otrzymałem wczoraj po południu od prezydenta Trumpa. Była ona odpowiedzią na krótką wiadomość, którą wysłałem prezydentowi Trumpowi wcześniej tego dnia, w imieniu własnym i prezydenta Finlandii, Alexandra Stubba - powiedział.

Grenlandia i Pokojowa Nagroda Nobla

Trump wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, a z początkiem roku zaostrzył swoją retorykę. W ostatnim czasie zaznaczał, że z powodu rosnącej obecności Rosji i Chin w Arktyce wyspa ma kluczowe znaczenie dla interesów strategicznych USA.

Natomiast - jak przypomina Reuters - Dania i inne państwa europejskie podkreślają, że Grenlandia jest już objęta paktem bezpieczeństwa zbiorowego NATO.

Amerykański prezydent wcześniej już sugerował, że to on powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. W ubiegłym roku przyznano ją jednak wenezuelskiej opozycjonistce Marii Corinie Machado. Ta kilka dni temu w czasie spotkania z Trumpem w Białym Domu oddała mu swój noblowski medal.

