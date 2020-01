"To krok wstecz dla Polski". Amerykańscy kongresmeni piszą do prezydenta Dudy

Zaprowadzane przez polskie władze zmiany w sądownictwie wywołują niepokój, ponieważ "nie respektują zasady niezależności sądów oraz podziału władzy" - napisali w liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy przewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Eliot Engel i Bill Keating, szef podkomisji do spraw europejskich, eurazjatyckich i energii. Zdaniem kongresmenów, jeśli Polska wprowadzi w życie ustawę dyscyplinującą sędziów, "wykona znaczący krok wstecz".

List amerykańskich kongresmenów skierowany do prezydenta Polski dotyczy zagrożeń, jakie ich zdaniem niosą dla instytucji demokratycznych w Polsce zmiany zaprowadzane w sądownictwie. Dokument opatrzony jest datą 17 stycznia. W niedzielę został on opublikowany na stronie komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, w którym większość mają deputowani z Partii Demokratycznej. Obaj sygnatariusze listu są również deputowanymi z ramienia tej partii.

W swym liście do Andrzeja Dudy kongresmeni Engel i Keating zaapelowali o zatrzymanie procedowanych obecnie rozwiązań prawnych w sprawie dyscyplinowania sędziów i "potwierdzenie przywiązania Polski do wartości demokratycznych".

"Nie respektują zasady niezależności sądów oraz podziału władzy"

Odnosząc się do nowelizacji ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego, amerykańscy deputowani napisali: "wprowadzając tę ustawę w życie, Polska wykona znaczący krok wstecz w stosunku do historycznej roli silnego lidera na polu demokratycznych reform w Europie. Erozja demokratycznych zasad podważy zaś wielkie postępy, jakie Polska poczyniła w ciągu minionych dziesięcioleci, by zbudować nowoczesne i demokratyczne państwo" - napisali kongresmeni.