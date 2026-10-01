Świat Linie Emirates i flydubai zawieszają obsługę pasażerów lecących do Tel Awiwu Filip Czerwiński |

Samolot flydubai ląduje na lotnisku w Tel Awiwie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ALI HAIDER/PAP

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Linie lotnicze ZEA - Emirates i flydubai - oba należące do państwa - ogłosiły w czwartek zawieszenie wszystkich współdzielonych lotów (rejsów typu code-share) do Tel Awiwu, z efektem natychmiastowym i do odwołania.

Postanowienie oznacza, że pasażerowie zmierzający do Tel Awiwu z jakiegokolwiek portu początkowego nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu linii Emirates i flydubai, nawet jeśli ten samolot obsługuje tylko fragment trasy.

"Pasażerowie, którzy już są w drodze do Tel Awiwu [w momencie publikacji postanowienia - red.], zostaną zakwaterowani i otrzymają wszelkie możliwe wsparcie, aby mogli dokończyć podróż" - przekazano w komunikacie.

W komunikacie zalecono pasażerom, których dotyczy problem, skontaktowanie się ze swoim biurem podróży lub z centrum obsługi Emirates, a także odwiedzenie strony emirates.com w celu uzyskania najnowszych informacji.

Wcześniej linie flydubai odwołały i zawiesiły swoje loty pomiędzy Dubajem a Tel Awiwem.

Próba porwania samolotu do Tel Awiwu

Decyzja linii lotniczych ZEA została podjęta po środowej próbie porwania samolotu flydubai na trasie Dubaj-Tel Awiw.

Według izraelskich władz drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował doprowadzić do katastrofy. Trzech pasażerów dostało się do kokpitu i obezwładniło napastnika. Kontrolę nad samolotem przejęli następnie dwaj piloci podróżujący jako pasażerowie, którzy awaryjnie wylądowali w Arabii Saudyjskiej.

Prokurator generalny ZEA zarządził w czwartek śledztwo, które ma ustalić między innymi, czy zdarzenie miało związek z działalnością terrorystyczną oraz czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie.

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Skutek anulowania połączeń

Wielu Izraelczyków na świecie zostało dotkniętych decyzją linii lotniczych ZEA.

- Szukamy połączeń. Na dziś nie ma żadnych lotów i jak dotąd niewiele nam mówią - powiedział Avia Avrahami Levy w rozmowie z portalem Israel Hayom. - Szukamy połączeń na najbliższe dni, być może do Grecji, za pośrednictwem agencji, w której dokonaliśmy rezerwacji. Wysłali nam wiadomość, że lot został odwołany i to wszystko. Musimy przedłużyć wynajem samochodu i zająć się wieloma innymi sprawami - dodał.