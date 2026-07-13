Świat Kto zajmie miejsce zmarłego senatora? Donald Trump wskazał siostrę Oprac. Paulina Borowska |

Zmarł Lindsey Graham. Donald Trump: był jednym z najwspanialszych ludzi i senatorów, jakich znałem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ERIK S. LESSER/PAP

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W sobotę wieczorem w wieku 71 lat zmarł republikański senator Lindsey Graham. Był on jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi.

W poniedziałek prezydent Donald Trump przekazał, że zarekomendował, by miejsce Grahama w Senacie zajęła jego siostra. "Zaleciłem gubernatorowi Henry'emu McMasterowi, by na stanowisko tymczasowego senatora ze wspaniałego stanu Karolina Południowa powołał Darline, cudowną siostrę Lindseya Grahama. Byłby to wspaniały hołd dla Lindseya, który bardzo ją kochał" - napisał amerykański prezydent na Truth Social.

Kim jest Darline Graham Nordone?

CNN zauważa, że Graham był blisko związany z siostrą, Darline Graham Nordone. W 1976 roku na raka zmarła ich matka, a 15 miesięcy później z powodu ataku serca stracili ojca. Graham miał wtedy 22 lata, a jego siostra - 13, przypomniał "New York Times". Przyszły polityk został opiekunem prawnym siostry.

Gazeta opisała, jak Nordone wspominała kiedyś, że nawet gdy ich rodzice żyli, to gdy potrzebowała pomocy w odrabianiu lekcji, zwracała się do swojego brata. To on nauczył ją też jeździć na rowerze. - Był młodym mężczyzną, który musiał zająć się wychowaniem małej dziewczynki i nastolatki - mówiła przed laty.

Kiedy Graham ubiegał się o urząd prezydenta, jeden z tabloidów zapytał go, kto pełniłby funkcję pierwszej damy, gdyby wygrał wybory prezydenckie - nie miał on nigdy żony ani dzieci. Zażartował, że tę funkcję mogłaby pełnić jego siostra, przypomniał "NYT".

Lindsey Graham i Darline Graham Nordone w 2016 roku Źródło zdjęcia: ERIK S. LESSER/PAP

Śmierć amerykańskiego senatora

W niedzielę Donald Trump wspominał swoją ostatnią rozmowę z Grahamem. - To druzgocące. Myślałem, że jest w porządku. Dzwonił do mnie zeszłej nocy, właśnie wrócił z Ukrainy (...) - mówił. Lindsey Graham zmarł tuż po zakończeniu wizyty w Kijowie, gdzie ogłosił przełomowe porozumienie z Białym Domem w sprawie ustawy o nowych sankcjach przeciwko Rosji.

Jak potwierdził urząd lekarza sądowego Dystryktu Kolumbii, przyczyną śmierci senatora było rozwarstwienie aorty na skutek miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (ASCVD), która jest jedną z najczęstszych chorób układu krążenia.