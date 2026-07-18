"Stary, dobry Senat" powoli znika. Kto przejmie pałeczkę po politycznych weteranach?

Amerykańskie flagi opuszczone do połowy po śmierci senatora Lindseya Grahama

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Dzień przed swoimi 71. urodzinami odwiedził fabrykę dronów pod Kijowem. Oglądał z bliska "Wampiry", którymi Ukraińcy zadają ciosy rosyjskim wojskom na froncie. Wołodymyr Zełenski przyjął go w swoim biurze jak starego przyjaciela.

To była już 10. wizyta republikańskiego senatora Lindseya Grahama w Ukrainie od czasu rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Na konferencji prasowej w Kijowie polityk ogłosił, że wynegocjował z Białym Domem wersję ustawy sankcyjnej wobec Rosji, na którą zgodzi się Trump. - Nadszedł czas, by podkręcić temperaturę wokół Putina - oświadczył.