Ambasador USA przy ONZ: każdy atak Grupy Wagnera będzie odbierany jako atak ze strony Rosji 

Alaksandr Łukaszenka 23 lipca, podczas spotkania z Putinem w Petersburgu, powiedział, że stacjonujący na Białorusi najemnicy Grupy Wagnera "prosili o pozwolenie ruszenia na Zachód; chcą się wybrać na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa".

Thomas-Greenfield: każdy atak Grupy Wagnera będzie odbierany jako atak ze strony Rosji

Ambasador USA przy ONZ: to sami Rosjanie mówili, że mogą zaatakować statki cywilne na Morzu Czarnym

Thomas-Greenfield była także pytana przez dziennikarza "Faktów" TVN o napiętą sytuację na Morzu Czarnym. 25 lipca brytyjska ambasador przy ONZ Barbara Woodward oświadczyła, że Wielka Brytania ma informacje wskazujące na to, że "rosyjskie wojsko może rozszerzyć swoje ataki na cywilną żeglugę na Morzu Czarnym". O takim zagrożeniu mówił również w rozmowie z Marcinem Wroną Michael Carpenter , ambasador USA przy OBWE.

Ambasador USA przy ONZ przypomniała, że to sami Rosjanie mówili, że mogą zaatakować statki cywilne na Morzu Czarnym. - To nie jest działanie, jakiego można by oczekiwać po stałym członku Rady Bezpieczeństwa ONZ - skomentowała. Dodała, że takie działanie byłoby wbrew "wszelkim normom" i powinno być "potępione przez wszystkich".