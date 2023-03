Nie żyje Linda Kasabian. Była kluczowym świadkiem w procesie Charlesa Mansona

Linda Kasabian zmarła w wieku 73 lat. O jej śmierci poinformował 28 lutego "The New York Times", który dotarł do nekrologu zamieszczonego w lokalnej gazecie "Tacoma News Tribune". Amerykanka była jedną z członkiń sekty Charlesa Mansona, a także kluczowym świadkiem w procesie, który pozwolił na jego skazanie. W późniejszych latach życia starała się unikać mediów.