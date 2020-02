Liga Arabska odrzuca plan Trumpa. Autonomia Palestyńska zrywa związki z USA i Izraelem

Liga Państw Arabskich przekazała w sobotnim komunikacie, że nie będzie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz realizacji przedstawionego przez prezydenta Donalda Trumpa planu , ponieważ "nie spełnia on minimalnych praw i aspiracji narodu palestyńskiego" i nie doprowadzi do sprawiedliwego porozumienia pokojowego.

- Plan prowadzi do (...) utworzenia jednego państwa z dwiema kategoriami obywateli, w którym Palestyńczycy będą obywatelami pozbawionymi podstawowych praw - ocenił sekretarz generalny Ligi Arabskiej Ahmed Abul Gheit.

"Nie zamierzam zapisywać się w historii jako ten, który sprzedał Jerozolimę"

Na spotkaniu w Kairze Abbas powtórzył, że odrzuca plan pokojowy Trumpa, wzywający do utworzenia zdemilitaryzowanego państwa palestyńskiego z granicami wytyczonymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa Izraela. Już wcześniej Abbas krytycznie wypowiadał się o planie Trumpa .

Powiedział, że odmówił przedyskutowania planu z Trumpem. - Trump poprosił, żebym porozmawiał z nim telefonicznie, ale powiedziałem "nie". (Trump mówił też) że chce wysłać mi list, ale odmówiłem (przyjęcia go) - dodał.

Bliskowschodni plan pokojowy Donalda Trumpa

We wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił plan pokojowy , który zakłada, że Izrael uzyskałby m.in. pełną suwerenność nad żydowskimi osiedlami na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu, który pochwalił propozycję USA, powiedział dziennikarzom we wtorek, że w przyszłym tygodniu poprosi swój gabinet o zatwierdzenie stosowania prawa izraelskiego w odniesieniu do osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu. Może być to pierwszy krok w kierunku formalnej aneksji osiedli oraz Doliny Jordanu - terytorium, które Izrael okupuje od czasu jego przejęcia w wojnie sześciodniowej w 1967 roku.