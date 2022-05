Liderka Pussy Riot Maria Alochina uciekła z Rosji

Alochina uciekła na Litwę

Uciekła w czarnych butach na koturnie bez sznurowadeł. Jak tłumaczyła, jest to nawiązanie do pobytu w więzieniu, gdzie służby pozbawiały osadzonych sznurowadeł. Wyjaśniła, że ona i jej przyjaciółki wiązały buty przy pomocy zwiniętych wilgotnych chusteczek – tak ubrana chce wraz z innymi aktywistkami występować w ramach trasy koncertowej zespołu Pussy Riot. Podczas pierwszego występu, który odbędzie się 12 maja w Berlinie, zbierane będą pieniądze na rzecz Ukrainy.

Alochina powiedziała, że wystąpienia Władimira Putina, w którym motywował atak na Ukrainę, słuchała w radiu podczas pobytu w więziennej celi. Doszła do wniosku, że inwazja zmieniła wszystko – nie tylko w jej życiu, ale i całej Rosji. – Nie sądzę, że Rosja ma prawo do istnienia – oceniła. - Już wcześniej kwestionowano jej zjednoczenie, wartości, które ją wiążą i to, dokąd zmierza. Teraz nie sądzę, żeby było podlegało to dyskusjom – dodała.