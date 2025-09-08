Lider rosyjskiej opozycji o "nowej fali tyranii"

Ilja Jaszyn na spotkaniu ze zwolennikami w 2024 roku Źródło: Reuters

Niezależny rosyjski portal Mediazona donosi, że rosyjskie MSW wpisało Jaszyna na listę osób objętych zakazem wjazdu do kraju "w celu zapewnienia obronności lub bezpieczeństwa państwa". Zakaz taki może jednak zostać nałożony wyłącznie na cudzoziemca lub osobę bez obywatelstwa, ponieważ odpowiednia ustawa stanowi, że obywatelowi rosyjskiemu nie można zabronić powrotu do kraju pod żadnym pozorem.

Według Mediazony w zaświadczeniu dotyczącym Jaszyna widnieje adnotacja "Obywatelstwo: LBG", co jest skrótem oznaczającym "osoba pozbawiona przynależności państwowej". "To znaczy (...), że zostałem pozbawiony obywatelstwa rosyjskiego" – skomentował Jaszyn na Telegramie.

Bezprecedensowy przypadek

"Kto podjął decyzję o pozbawieniu mnie obywatelstwa rosyjskiego, które otrzymałem przy urodzeniu? Jaka była procedura? Jak ta decyzja ma się do konstytucyjnego zakazu pozbawiania Rosjan obywatelstwa? Jeśli informacje przedstawione sądowi przez rosyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych okażą się prawdziwe, będziemy mieli do czynienia z precedensem i nową falą tyranii ze strony rządu Putina" - napisał Jaszyn na Telegramie.

Opozycjonista udostępnił również zdjęcie otrzymanego z rosyjskiego MSW oświadczenia na swoim profilu na X. W dokumencie tym stwierdza się, że otrzymał status bezpaństwowca, któremu zakazano wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Что ж. Простите, как говорится, мой французский — но настало время охренительных историй.



Сегодня московский суд начинает рассмотрение в отношении меня нового уголовного дела. Обвиняюсь я на этот в отказе признать себя иностранным агентом.



Адвокат ознакомился с материалами дела… pic.twitter.com/yhbcr3UmCO — Илья Яшин (@IlyaYashin) September 8, 2025 Rozwiń

42-letni opozycjonista był współpracownikiem zabitego w 2015 roku byłego wicepremiera Rosji Borisa Niemcowa. Rosyjski sąd skazał go w grudniu 2022 roku na 8,5 roku kolonii karnej za rzekome fake newsy o działaniach sił zbrojnych Rosji. Został zwolniony z więzienia w zeszłym roku w ramach wymiany więźniów między Zachodem a Moskwą.

