Świat Spór w USA o sankcje. Lider republikanów: prowadzimy rozmowy z Białym Domem Oprac. Adam Styczek |

Trump: robimy, co możemy, żeby zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: WILL OLIVER/PAP/EPA

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Republikanin Steve Scalise, osoba numer dwa w hierarchii partii rządzącej w Izbie Reprezentantów, skomentował przegłosowanie przez Izbę w ubiegłym tygodniu ustawy o dodatkowych środkach na wsparcie dla Ukrainy oraz nowych obowiązkowych sankcji, między innymi na rosyjskie spółki energetyczne, instytucje finansowe i Rosatom.

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Do przegłosowania doszło w drodze specjalnej petycji, która umożliwiła wymuszenie głosowania nad ustawą z pominięciem kierownictwa partii w Izbie. Projekt wciąż musi uzyskać poparcie Senatu.

Polityk skrytykował ten ruch, twierdząc, że "obchodził on negocjacje, które trwają w tej chwili". - Trwają poważne negocjacje między Kongresem a Białym Domem w sprawie nałożenia silniejszych sankcji na Rosję - powiedział Scalise podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

- Wszyscy popieramy (Ukrainę), aby mogła ona wygrać. Chcemy, aby na Rosję wywierano większą presję, ale istnieje lepsze podejście (...) szczerze mówiąc, projekt ustawy, nad którym głosowaliśmy w zeszłym tygodniu, podważa niektóre z tych wysiłków mających na celu wywieranie większej presji na Rosję - dodał.

Scalise nie zdradził, o jakim podejściu jest mowa. Większość republikanów sprzeciwiała się przegłosowanemu w ubiegłym tygodniu projektowi, twierdząc, że nakładając na prezydenta obowiązek nałożenia nowych sankcji "wiąże mu ręce" w negocjacjach z Rosją.

Niepewny los ustawy sankcyjnej

Mimo przegłosowania ustawy sankcyjnej w Izbie znaczącą większością głosów, los inicjatywy w Senacie jest niepewny. W zgodę na poddanie jej pod głosowania nie wierzy część demokratów popierających sankcje.

Jak powiedział senator Chris Coons, kluczowy jest bowiem dotychczasowy sprzeciw prezydenta Trumpa, który w praktyce od ponad roku blokuje wszelkie projekty ustaw zawierających sankcje na Rosję.

- Prawda jest taka, że prezydent Trump po prostu nie chce zwiększyć presji na Władimira Putina, co jest błędem. To jest w interesie i Polski i Stanów Zjednoczonych, i Ukrainy. Ale on (prezydent - red.) jak dotąd się temu opiera - powiedział senator.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał w ubiegłym tygodniu, że prowadzone przy mediacji USA negocjacje w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie utknęły w impasie i "nie były owocne", sygnalizując wycofanie się z roli pośrednika, choć jednocześnie zapowiadając, że jest gotowy wznowić zaangażowanie USA w przypadku zmiany sytuacji.

Pytany o projekt ustawy dający prezydentowi możliwość (a nie obowiązek) nałożenia dodatkowych ceł na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową, Rubio powiedział, że popiera przyznanie Białemu Domowi "wszelkich narzędzi". Podobne deklaracje składał jednak już wcześniej zarówno on, jak i prezydent Trump, lecz nie przełożyło się to dotąd na praktyczne działania.

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