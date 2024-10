"Wyeliminowany: Jahja Sinwar" - brzmi krótki wpis w mediach społecznościowych izraelskiej armii. Premier Benjamin Netanjahu podkreślił z kolei, że śmierć Sinwara nie oznacza końca wojny. Jego zdaniem po wojnie Hamas nie będzie rządził Strefą Gazy i jest to szansa dla mieszkańców tego terytorium na uwolnienie się od tyranii organizacji, która zrujnowała ich życie.

Netanjahu podkreślił, że zabicie Sinwara oraz izraelska ofensywa przeciwko Hezbollahowi w Libanie to "zwycięstwo światła nad ciemnością" i szansa dla Bliskiego Wschodu na powstrzymanie irańskiej "osi zła" oraz pokój i stabilność w regionie.

Wcześniej armia podała, że nic nie wskazuje na to, by w zaatakowanym budynku przebywali, oprócz terrorystów, izraelscy zakładnicy. "Nie było żadnych śladów obecności zakładników w okolicy" - informuje IDF w poście na platformie X. "Siły na tym obszarze w dalszym ciągu działają z zachowaniem wymaganej ostrożności" - czytamy.

Gallant: nasi wrogowie nie mogą się ukryć

Bojownicy dowodzeni przez Hamas zaatakowali Izrael 7 października 2023 r., zabijając około 1200 osób i biorąc ponad 250 zakładników do Gazy. Kampania Izraela w odpowiedzi zabiła ponad 42 000 osób, zamieniła znaczną część Gazy w gruzy i wysiedliła większość jej ludności.

Kim był Jahjij Sinwar

Jahjij Sinwar urodził się w 1962 roku w obozie dla uchodźców w Chan Junus, w południowej części Gazy. Pod koniec lat 80. dołączył do Hamasu i został jednym z założycieli jego wewnętrznego aparatu wywiadowczego Majd.

W 1988 roku skazano go za udział w zabójstwie dwóch izraelskich żołnierzy i czterech Palestyńczyków podejrzanych o współpracę z Izraelem. Jednak został zwolniony w 2011 roku w ramach umowy, na podstawie której ponad 1000 palestyńskich więźniów zostało wymienionych na Gilada Szalita, żołnierza IDF.

Po powrocie do Gazy, Jahjij Sinwar szybko stał się kluczowym członkiem Hamasu, a liderem został mianowany po lipcowym zabójstwie byłego przywódcy, Ismaela Haniji, w Teheranie.

W trakcie ostatnich dwóch miesięcy liderowi Hamasu nadawano wiele imion, m.in. "face of evil" (twarz diabła - red.) czy "dead man walking" (żywy trup - red.). Izraelskie media porównywały go do Osamy bin Ladena.