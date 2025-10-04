Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Liczenie głosów na finiszu. Zwycięzca niemal pewny

Andriej Babisz w lokalu wyborczym
Wybory w Czechach
Źródło: Reuters
Dobiega końca liczenie głosów w wyborach parlamentarnych w Czechach. Według danych z 92 procent obwodów największe poparcie (35,7 procent) miał ruch ANO byłego premiera i oligarchy Andreja Babisza. Na drugim miejscu plasuje się koalicja SPOLU kierowana przez obecnego szefa rządu Petra Fialę.

O godzinie 14.00 w sobotę zakończyło się w Czechach głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej, która zdecyduje o składzie przyszłego rządu. Zaraz po zamknięciu lokali wyborczych zaczęło się liczenie głosów, a wstępne wyniki spodziewane są wieczorem.

Ministerstwo spraw wewnętrznych, odpowiadające w Czechach za organizację i przebieg wyborów, poinformowało przed zamknięciem lokali, że nie odnotowano incydentów związanych z głosowaniem. Nie sygnalizowano także problemów z kartami do głosowania.

CZYTAJ WIĘCEJ: MAGA po europejsku. Czesi wybierają parlament

Prowadzi partia Babisza

Po przeliczeniu wyników z ponad 92 procent obwodów ruch ANO byłego premiera i oligarchy Andreja Babisza wygrywa, z poparciem wynoszącym 35,7 procent. Koalicja SPOLU kierowana przez obecnego szefa rządu Petra Fialę ma nieco ponad 22,4 proc.

Do parlamentu prawdopodobnie nie dostanie się lewicowa koalicja Staczilo!, w której dominowali komuniści.

Dobry wynik ma prawicowy ruch Zmotoryzowani. Zgromadził kilkuprocentowe poparcie i zdaniem komentatorów będzie naturalnym partnerem koalicyjnym dla Babisza.

Były premier Czech Andriej Babisz w lokalu wyborczym
Były premier Czech Andriej Babisz w lokalu wyborczym
Źródło: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Według prognozy agencji sondażowej STEM/MARK przygotowanej w sobotę dla czeskiej stacji CNN Prima News wybory parlamentarne w Czechach wygra ruch ANO z wynikiem 35,49 proc., a koalicja SPOLU będzie miała ponad 22,44 proc.

Z analizy agencji wynika, że frekwencja będzie wysoka - 68,65 proc

Andrej Babisz ma szansę odzyskać władzę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Andrej Babisz ma szansę odzyskać władzę

Jakub Loska

Problemy z systemem elektronicznym

W Czechach obowiązuje zasada, że karty dostarczane są wyborcom do domów, ale można je również otrzymać w lokalach wyborczych.

W trakcie obecnych wyborów po raz pierwszy wprowadzono dodatkową formę identyfikacji za pomocą elektronicznego systemu analogicznego do polskiego mObywatel. Po dwóch godzinach piątkowego głosowania okazało się, że system zawiesza się podczas próby aktualizacji i nie można skorzystać z danych z telefonu komórkowego.

Administrator systemu oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zaapelowali do wyborców, aby mieli przy sobie także tradycyjne dokumenty osobiste.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Ostrawie
Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Ostrawie
Źródło: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Około godziny 18 poinformowano o usunięciu usterki, która związana miała być z nadmiernym obciążeniem systemu, a nie naruszeniem bezpieczeństwa. Mimo tych zapewnień wyborcy nadal nie mogli potwierdzić swojej tożsamości przy pomocy aplikacji. Podobna sytuacja powstała po godzinie 20. Problemy z aplikacją sygnalizowano także w sobotę.

Problem z aplikacją miała przewodnicząca Izby Poselskiej, której kadencja właśnie się zakończyła, Marketa Pekarova Adamova. Próba identyfikacji z użyciem elektronicznego dokumentu tożsamości okazała się nieudana i polityczka z obozu rządowego musiała wrócić do domu po tradycyjny dowód osobisty.

Pierwszy dzień wyborów do Izby Poselskiej w Czechach
Pierwszy dzień wyborów do Izby Poselskiej w Czechach
Źródło: MARTIN DIVISEK/PAP/EPA

Media, przedstawiając kłopoty z funkcjonowaniem systemu, zwróciły uwagę na błędne oceny administratora, związane z przewidywanym obciążeniem aplikacji w krótkim czasie. Czeska wersja mObywatel ma 800 tysięcy aktywnych użytkowników.

Wybory w Czechach

Lokale wyborcze w Czechach funkcjonowały w piątek w godzinach 14-22 oraz w sobotę w godzinach 8-14. Wyniki będą podawane na bieżąco przez Czeski Urząd Statystyczny. Najpierw spłyną dane z małych komisji, później z tych w większych miastach. Socjolodzy ostrzegają, by do pierwszych danych podchodzić z rezerwą.

Po zamknięciu lokali wyborczych zaczną też spływać informacje dotyczące frekwencji. Nieoficjalnie, na podstawie obserwacji dziennikarzy i wypowiedzi członków komisji wyborczych, już mówi się o przekroczeniu frekwencyjnego wyniku z 2021 roku, gdy w głosowaniu uczestniczyło ponad 65 procent wyborców.

Wstępne wyniki powinny być znane w sobotę wieczorem. Oficjalne zostaną zatwierdzone i ogłoszone w poniedziałek przez Państwową Komisję Wyborczą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty, kkop/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Udostępnij:
TAGI:
Czechy
Czytaj także:
imageTitle
Sześć goli w Niecieczy. Efektowny rewanż Widzewa
EUROSPORT
Holenderski F-35
"Fantastyczna robota" nad Polską. Ale trzeba znaleźć "coś tańszego"
Świat
Oceane Dodin
Wróciła po odważnej operacji. "Nie są małe, ale nie przeszkadzają mi w tenisie"
EUROSPORT
Senat USA zatwierdził Kavanaugh na sędziego Sądu Najwyższego
Chciała zabić sędziego, rozmyśliła się. Osiem lat więzienia
Świat
imageTitle
Kapitalny występ Katarzyny Niewiadomej. Wyszarpała wicemistrzostwo Europy
EUROSPORT
Czekolada
Nie zapłaciła za kilkadziesiąt czekolad i kilka testów ciążowych
WARSZAWA
Waldemar Żurek
"Jeżeli pan myśli, że mnie wyprowadzi z równowagi, to przykro mi"
Polska
Jeden z zatrzymanych nastolatków
W taksówce kłóciło się trzech mężczyzn, jeden wyciągnął broń
Białystok
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
METEO
imageTitle
Szokujące nagranie z udziałem kolarza. Zespół przeprasza za jego zachowanie
EUROSPORT
Doszło do zderzenia ciągnika i osobówki
Po kolizji ukrył się pod kołdrą
Białystok
Sztorm wywrócił łódkę podczas regat
Na Zatoce Gdańskiej zaginął uczestnik Memoriału Formozy
Trójmiasto
Niebezpieczne warunki podczas regat na Zatoce Gdańskiej. Inni żeglarze nieśli pomoc poszkodowanym
"Łódki się poprzewracały". Nagranie z akcji ratunkowej
Trójmiasto
Nietypowa interwencja straży miejskiej
Nie miał dokumentów, poprosił o pomoc kolegę. Ten był poszukiwany
WARSZAWA
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
METEO
shutterstock_2193698591
Ogromne ryzyko dla kierowców. "Najważniejszy element"
BIZNES
Policyjny pościg w Legnicy
Porzucił samochód i schował się w krzakach
Wrocław
imageTitle
Zaprezentowano oficjalną piłkę na mundial
EUROSPORT
collegium humanum
Były prorektor Collegium Humanum znaleziony martwy
WARSZAWA
Waldemar Żurek
Będzie "szansa dla prezydenta"
Polska
imageTitle
Wielkie emocje w półfinale. Pegula o tym meczu długo nie zapomni
EUROSPORT
Prezydent Donald Trump udostępnił fake newsa o MedBeds
Łóżko, które leczy... Amerykę. Jak Donald Trump obudził demony
Gabriela Sieczkowska
Silny wiatr
Kolejne województwa z alarmami IMGW
METEO
imageTitle
"Wyjątkowo trudne zadanie". Majchrzak z respektem, ale i wiarą
EUROSPORT
Donald Tusk w Gdyni
Premier: stajemy się potęgą
BIZNES
Zdzisław Beksiński, fotografia artystyczna, bez tytułu, 1956 r.
Ponad 50 prac Beksińskiego z 10 muzeów na jednej wystawie
WARSZAWA
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
METEO
W wypadku ranna została 69-letnia rowerzystka
Rowerzystka zjechała z chodnika i uderzyła w autobus
Rzeszów
shutterstock_1996815458
Motoryzacyjny gigant szykuje się do cięcia etatów
BIZNES
imageTitle
Kolejny świetny występ reprezentanta Polski w Eurolidze
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica