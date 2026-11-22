Świat Wybuch na rosyjskim okręcie w bazie morskiej w Bengazi Rafał Molenda |

Pożar na rosyjskim statku w porcie w Bengazi (22 listopada 2026 roku) Źródło wideo: 2026 Planet Labs PBC/Reuters Źródło zdj. gł.: 2026 PLANET LABS PBC./Reuters

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Wybuch nastąpił w nocy z soboty na niedzielę. Jak informuje Reuters, rosyjska jednostka zatrzymała się w libijskim porcie w Bengazi, aby uzupełnić paliwo i zapasy przed rejsem do Rosji. Korzystała z portu na podstawie porozumień o współpracy morskiej z władzami wschodniej Libii.

Wstępne ustalenia libijskich władz wskazują, że eksplozję mógł spowodować atak dronów. Nie podano jednak, kto miałby za nim stać. Nikt nie przyznał się do przeprowadzenia uderzenia.

Płonący statek w Bengazi Źródło zdjęcia: 2026 PLANET LABS PBC./Reuters

Rosyjska korweta w płomieniach

Jak informuje portal Naval News, płonącym okrętem była najprawdopodobniej korweta projektu 20380 typu Stierieguszczij o nazwie Merkury. Okręt został prawdopodobnie zniszczony - podaje portal.

Według informacji agencji Reuters, w eksplozji nikt nie zginął, ale są osoby ranne. Nie podano ich liczby ani narodowości.

Władze wschodniej Libii informują, że pożar w porcie został opanowany i obiekty bazy, w tym magazyny, są bezpieczne. Port miał też wznowić normalną działalność.

Merkury eskortował rosyjskie statki

"Merkury" przebywał w Bengazi od kilku dni. Według Naval News eskortował konwój jednostek powiązanych z Rosją. Statki miały przewozić sprzęt wojskowy przeznaczony na eksport. Korweta należy do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. W ostatnim czasie operowała jednak z baz Floty Północnej w Arktyce.

Okręt wszedł do służby w 2023 roku. Ma około 105 metrów długości. Załoga liczy 90 osób. Na pokładzie okrętu znajduje się hangar i lądowisko dla śmigłowca Kamow Ka-27, który jest wykorzystywany między innymi do zwalczania okrętów podwodnych.

Podzielona Libia

Od obalenia i śmierci Muammara Kadafiego w 2011 roku Libia pozostaje podzielona. Na zachodzie działa rząd w Trypolisie, uznawany przez społeczność międzynarodową. Wschodnią część kraju kontrolują władze wspierane przez dowódcę Libijskiej Armii Narodowej Chalifę Haftara, który utrzymuje relacje z Rosją.

Władze wschodniej Libii potępiły domniemany atak jako naruszenie suwerenności kraju i zagrożenie dla żeglugi. Zapowiedziały kroki prawne i dyplomatyczne wobec osób, którym zostanie przypisana odpowiedzialność.