Oskarżyli Turcję o dostarczanie broni i najemników. Twierdzą, że przejęli statek

Według tureckich źródeł, na które powołuje się Reuters, statek transportował leki i sprzęt medyczny z Egiptu do Libii. Władze Turcji twierdzą, że do interwencji mogła zachęcić siły Haftara aktywność unijnej morskiej misji Irini, która w ubiegłym miesiącu przeszukała inny turecki statek, podejrzewając go o złamanie embarga na dostawy broni do Libii.