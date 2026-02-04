Logo strona główna
Świat

Syn Kadafiego nie żyje. Został zastrzelony przez nieznanych sprawców

Sajf al-Islam Kadafi
Sajf al-Islam Kadafi, syn libijskiego dyktatora Muammara Kadafiego, nie żyje
Źródło: Reuters
Sajf al-Islam Kadafi, syn nieżyjącego libijskiego dyktatora Muammara Kadafiego, został zastrzelony w swoim domu - informują jego współpracownicy. Nie jest jasne, kto stoi za atakiem na 53-latka.

Informację o śmierci Sajfa al-Islama Kadafiego potwierdziło we wtorek jego biuro. Poinformowało, że został zabity w trakcie "bezpośredniej konfrontacji" z czterema nieznanymi napastnikami, którzy włamali się do jego domu - podaje Reuters.

Biuro prokuratora generalnego Libii poinformowało w środę, że śledczy i lekarze sądowi zbadali ciało Kadafiego i ustalili, że zmarł on w wyniku ran postrzałowych. Podkreślono, że wszczęto śledztwo w celu ustalenia sprawców. Na razie nie jest jasne, kto może być odpowiedzialny za atak.

CNN pisze, powołując się na doradcę politycznego Sajfa al-Islama Abdullaha Othmana, że zamaskowani sprawcy wtargnęli do jego rezydencji w mieście Az-Zintan, wcześniej wyłączając w budynku kamery monitoringu.

Śmierć 53-letniego Sajfa al-Islama potwierdził na Facebooku także jego prawnik Chaled al-Zaidi. Jak dotąd oświadczenia w sprawie nie wydały libijskie władze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Katastrofa odrzutowca. Nie żyje głównodowodzący armii

Katastrofa odrzutowca. Nie żyje głównodowodzący armii

11 mln dolarów i syn Kaddafiego może wyjść z aresztu. "Niedopuszczalne"

11 mln dolarów i syn Kaddafiego może wyjść z aresztu. "Niedopuszczalne"

Kim był Sajf al-Islam Kadafi?

Sajf al-Islam urodził się w 1972 roku, uzyskał tytuł doktorski na London School of Economics. W przeszłości był uważany za najpotężniejszą po ojcu i jednocześnie bardziej progresywną postać w kraju. Wskazywano na niego jako możliwego następcę Kadafiego, choć on sam temu zaprzeczał. Reuters przypomina, że Sajf al-Islam kształtował politykę i pośredniczył w głośnych, wrażliwych misjach dyplomatycznych. Nawiązywał kontakty z Zachodem, przedstawiał siebie jako reformatora i domagał się poszanowania praw człowieka. Wiele rządów postrzegało go jako akceptowalną, przyjazną dla Zachodu twarz Libii.

Zmiana nastąpiła, gdy w październiku 2011 roku libijscy rebelianci, przy wsparciu sił NATO, zabili Muammara Kadafiego, a w kraju doszło do konfliktu wewnętrznego. Sajf al-Islam postawił na lojalność wobec rodziny i stał za brutalnym tłumieniem rebeliantów - przypomina Reuters. Był poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie przeciwko ludzkości - zabijanie i prześladowanie demonstrantów.

Po upadku reżimu przez kilka lat przebywał w więzieniu, ale w 2017 roku został wypuszczony. W 2021 roku chciał powrócić do polityki i zarejestrował się jako kandydat w wyborach prezydenckich, które zostały ostatecznie odroczone. Źródło bliskie 53-latkowi przekazało CNN, że przed śmiercią miał on aspiracje, by pewnego dnia powrócić do życia politycznego, a w ostatnich miesiącach zaczął opracowywać "propozycję pojednania".

Obecnie Libia jest podzielona na część zachodnią, kontrolowaną przez rząd uznawany na arenie międzynarodowej, i wschodnią, rządzoną przez wspieranego przez Rosję generała Chalifę Haftara.

Sajf al-Islam Kadafi
Sajf al-Islam Kadafi
Źródło: SABRI ELMHEDWI/PAP

Opracowała Paulina Borowska//mro

Źródło: PAP, CNN, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

