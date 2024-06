Rosyjski krążownik rakietowy Wariag i fregata Admirał Szaposznikow, w eskorcie dwóch okrętów podwodnych, przybyły do portu w Tobruku we wschodniej Libii - podał we wtorek na Facebooku sztab libijskich sił morskich współpracujących z reżimem generała Chalify Haftara, opozycyjnego wobec uznanego przez Zachód rządu w Trypolisie.