Chcieli zabić libijskiego ministra

W Trypolisie przeprowadzono zamach na ministra spraw wewnętrznych Libii Fathiego Bashaghę. Polityk przeżył, ranny został co najmniej jeden z jego ochroniarzy - poinformował Amin al-Hashmi, rzecznik ministerstwa zdrowia z siedzibą w Trypolisie.

Ministerstwo spraw wewnętrznych oświadczyło, że Bashagha wracał do swojej rezydencji, gdy uzbrojeni mężczyźni w samochodzie opancerzonym otworzyli ogień do jego konwoju. W oświadczeniu nazwano atak "próbą zamachu" na ministra. Do ataku nie przyznała się żadna grupa.