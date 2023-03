Ponad dwie tony uranu zaginęły w Libii. MAEA: obawy o bezpieczeństwo jądrowe

Inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) podczas kontroli 14 marca odkryli, że z jednego z miejsc przechowywania materiałów radioaktywnych w Libii zniknęły 2,5 tony uranu - w środę poinformowała agencja Reutera, powołując się na niejawny raport dyrektora MAEA przekazany tego dnia do państw członkowskich. Informację tę miała także niezależnie potwierdzić stacja CNN. Uran miał znajdować się w 10 specjalnych, przeznaczonych do tego pojemnikach.

Zaginęły tony uranu

Grossi przekazał, że państwa należące do MAEA i jej urzędnicy pracują nad tym, aby dowiedzieć się, co stało się z zaginionym uranem i gdzie on się teraz znajduje. Nie wiadomo, kiedy dokładnie doszło do jego zaginięcia, ponieważ w ostatnich latach dostęp do obiektów w Libii stał się utrudniony przez trwającą w tym kraju wojnę domową. Kontrola obiektu, z którego zniknął uran, miała się odbyć w 2022 roku, jednak została wówczas opóźniona ze względu na toczące się w tym rejonie walki. "Brak wiedzy o aktualnej lokalizacji materiałów jądrowych może stanowić zagrożenie radiologiczne, a także budzić obawy o bezpieczeństwo jądrowe" - wskazał Grossi.