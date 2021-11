Generał Chalifa Haftar chce ubiegać się o fotel prezydenta Libii

Generał Chalifa Haftar, faworyt w wyścigu o fotel prezydencki, ogłosił swoją decyzję w przemówieniu telewizyjnym, dodając, że "wybory to jedyny sposób na wyjście z poważnego kryzysu, w którym pogrążona jest Libia". Zadeklarował, że w przypadku jego zwycięstwa sprowadzi kraj na "drogę pojednania, pokoju i odbudowy" po trwającym od lat konflikcie w kraju.

Wybory w Libii

Kim jest generał Chalifa Haftar

Chalifa Haftar do 2011 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Przy wsparciu CIA założył paramilitarną organizację dążącą do obalenia Muammara Kaddafiego. Generał jest sprzymierzony z administracją na wschodzie kraju. Cieszył się poparciem Francji, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Egiptu do czasu nieudanej 14-dniowej ofensywy kierowanej przez niego Libijskiej Armii Narodowej na Trypolis w czerwcu 2020 roku. Atak został powstrzymany przez rząd uznawany na arenie międzynarodowej.