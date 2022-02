Atak na premiera Libii Abdulhamida Dbejbeha. Napastnicy ostrzelali auto i uciekli

Jak przekazało źródło agencji Reuters, do zdarzenia doszło w czwartek rano, kiedy premier wracał do domu. Rozmówca opisał je jako wyraźną próbę zabójstwa i dodał, że napastnicy uciekli.

Na nagraniu pokazanym później przez telewizję Al Dżazira widać pojazd, który ma należeć do Abdulhamida Dbejbeha. Widać ślad po kuli na przedniej szybie i dwa inne ślady na reflektorze i nad kołem - podała agencja. Reuters nie był w stanie zweryfikować nagrania i nie rozmawiał z innymi świadkami zdarzenia.

Konflikt o władzę w Libii

Agencja wskazuje, że jeśli potwierdzi się, że była to próba zamachu na premiera, może to pogłębić trudną sytuację związaną z kontrolą nad państwem. Kryzys pojawił się po tym, jak Dbejbeh zapowiedział, że zignoruje zaplanowane na czwartek przez wschodni parlament podzielonego kraju głosowanie w celu zastąpienia go.