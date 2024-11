Komandosi nocą wylądowali w stolicy, wybuchła panika. O włos od wojny

Zamach stanu w Gwinei

We wrześniu były prezydent opublikował na Facebooku przesłanie do Gwinejczyków: "Nigdy nie przestałem o was myśleć" i zasugerował, że przebywa obecnie w Afryce, choć nie sprecyzował miejsca. W Liberii pojawiły się wówczas, kłopotliwe dla tego kraju, informacje, że przebywa na Wybrzeżu Kości Słoniowej i jest w drodze do Monrowii.