Liban. Nie wiedzą, która jest godzina. Chaos w kraju

Liban znów się podzielił. Politycy w ostatnich dniach zdecydowali nagle o odłożeniu o miesiąc zmiany czasu na letni. Główny chrześcijański Kościół w kraju się na to nie zgodził i nakazał przestawienie wskazówek zegarów już teraz. Tak samo postąpiły największe stacje telewizyjne. Z kolei muzułmanie pozostali w czasie zimowym. Linie lotnicze też posłuchały rządu.

Dłuższy czas zimowy, krótszy post

Premier Mikati, muzułmanin odłamu sunnickiego, ogłosił decyzję w tej sprawie po spotkaniu z przewodniczącym parlamentu, szyitą Nabihem Berrim, który w trakcie rozmowy z szefem rządu wielokrotnie naciskał, by przedłużyć czas zimowy o miesiąc - donosi Reuters.

Agencja powołuje się na nagranie wideo ze spotkania, opublikowane przez libański portal Megaphone. - Zamiast przesuwać zegary na godzinę siódmą, niech zostanie szósta do końca ramadanu - nalegał Berri na nagraniu.

W trakcie ramadanu muzułmanie czczą objawienie Koranu prorokowi Mahometowi. Ścisły post za dnia w tym czasie to jedna z pięciu najważniejszych zasad islamu - obok szahady (wyznania wiary), modlitw, jałmużny i pielgrzymki do Mekki. Ścisły post - czyli powstrzymywanie się od jedzenia i picia, a także palenia tytoniu i obcowania płciowego - obowiązuje od wschodu do zachodu słońca zdrowych wyznawców, którzy ukończyli 10 lat.