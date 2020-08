Libański rząd podał się do dymisji po wybuchu w Bejrucie. "Postępujemy zgodnie z wolą ludzi"

W związku z zeszłotygodniową eksplozją w Bejrucie libański rząd podał się do dymisji, o czym poinformował w poniedziałek premier kraju Hassan Diab. Wcześniej stanowiska opuściło czworo ministrów.

W zeszłym tygodniu w Bejrucie doszło do potężnej eksplozji, w której zginęło ponad 160 osób, a ponad sześć tysięcy zostało rannych. W poniedziałek premier Libanu Hassan Diab poinformował, że w związku z tragedią jego rząd podał się do dymisji. W telewizyjnym wystąpieniu powiedział, że eksplozja silnie wybuchowego materiału magazynowanego przez ostatnie siedem lat w porcie w stolicy była "wynikiem endemicznej korupcji".

Przyznał, że popiera apele Libańczyków o postawienie przed sądem osób odpowiedzialnych za "tę zbrodnię". - Dzisiaj postępujemy zgodnie z wolą ludzi, którzy żądają pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za katastrofę, która ukrywała się od siedmiu lat oraz ich pragnienia prawdziwej zmiany - powiedział. - W obliczu tej rzeczywistości ogłaszam dziś dymisję rządu - oświadczył Diab.

Członkowie libańskiego rządu

Odeszło czworo ministrów

Minister finansów Libanu Ghazi Wazni podał się do dymisji

Do tej pory z mandatów zrezygnowało również co najmniej dziewięciu deputowanych.

"Rezygnacja jednego ministra czy posła nie wystarczy"

Manal Abdel Samad, minister informacji Libanu, podała się do dymisji

Dymisje polityków to reakcja na wielotysięczne protesty w Bejrucie, podczas których demonstranci wzywali do "upadku reżimu" i domagali się pociągnięcia do odpowiedzialności elity rządzącej krajem. Protestujący starli się z policją i przez kilka godzin okupowali budynki czterech ministerstw. W trakcie starć obrażenia odniosło kilkaset osób, zginął też jeden policjant.