"Ulice, które tętniły życiem, wyglądają jak po wojnie". Bejrut po tragicznym wybuchu w porcie

Do wybuchu doszło we wtorek w składach bejruckiego portu, gdzie od kilku lat przechowywano saletrę amonową, zmagazynowaną bez niezbędnych zabezpieczeń. Wybuch był tak silny, że było go słychać na Cyprze, oddalonym o ponad 200 km. W wyniku wybuchów śmierć poniosło - według danych ze środy wieczór - co najmniej 135 osób, a około 5000 zostało rannych. Władze zastrzegają, że ten bilans może się zmienić, bo wiele osób prawdopodobnie nadal znajduje się pod gruzami.