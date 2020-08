"Mamy doniesienia od przyjaciół, że skala zniszczeń sięga 10-15 kilometrów od portu"

W libańskiej stolicy - Bejrucie - doszło we wtorek do potężnej eksplozji. Zniszczyła wiele budynków i uszkodziła inne. Nad miastem unosiła się potężna chmura dymu i pyłu. Wybuch nastąpił w porcie, a doszło do niego prawdopodobnie w wyniku pożaru składowanych tam materiałów łatwopalnych. Ministerstwo zdrowia informowało późnym wieczorem o ponad 50 ofiarach śmiertelnych i ponad 2700 rannych.