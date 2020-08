Polska misja ratunkowa opuszcza Liban. "Zrobiliśmy, co w naszej mocy"

Potężny wybuch wstrząsnął we wtorek Bejrutem, powodując śmierć co najmniej 158 osób i raniąc około 6 tysięcy. Władze libańskie jako jego przyczynę podają pożar składowanych w porcie niebezpiecznych chemikaliów. Eksplozja spowodowała olbrzymie zniszczenia i pozbawiła dachu nad głową około 300 tysięcy osób.

"Faza ratownicza, w której szukamy ludzi, została zmieniona na fazę humanitarną, w której tak naprawdę ludzi się nie szuka"

Opisywał, jak wyglądała akcja ratowników w libańskiej stolicy. - Sprawdziliśmy cały teren, wytypowaliśmy budynki, w których mogą przebywać ludzie. Mamy takie specjalny zespół do rozpoznania. Koledzy idą i po kolei sprawdzają każdy budynek. Wraz z nimi idzie specjalista do spraw rozpoznania, idzie z nimi przewodnik z psem, ratownik medyczny. Taki cały zespół idzie po wszystkich budynkach w strefie i każdy budynek zaznacza, markuje, jeżeli jest tam podejrzenie, że może w środku być osoba poszkodowana - wyjaśniał.

Gość TVN24 zwrócił uwagę, że "trzeba sobie zdawać sprawę, że to już jest kilka dni po tym wybuchu i osoby, które były w jakiś sposób dostępne, dało się je wyciągnąć, Libańczycy od razu na miejscu ich wyciągali jeszcze przed naszym przyjazdem". - My szukaliśmy ewentualnie osób uwięzionych gdzieś, przygniecionych, czy w jakiś inny sposób niedostępnych dla takich zwykłych ratowników - dodał.

"Niestety nie możemy tutaj więcej pomóc. Zrobiliśmy co w naszej mocy"

Borowiec przekazał, że według informacji płynących od władz lokalnych, "nie będzie żadnych zadań konkretnych na następne dni". - Dzisiaj od godziny piątej rano pakujemy obozowisko, jutro (w poniedziałek - red.) o godzinie 16-17 mniej więcej będziemy mieć samolot do Polski, więc wracamy już do kraju - mówił.

Podkreślił, że "cały zespół ratowników wraca do kraju". - Niestety nie możemy tutaj więcej pomóc. Zrobiliśmy, co w naszej mocy - przekonywał oficer łącznikowy w Libanie. Jak wskazywał, "praktycznie wszystkie zespoły międzynarodowe poszukiwawczo-ratownicze w poniedziałek lub wtorek będą stąd wylatywać".

"Mnóstwo ochotników, wolontariuszy zbiera się codziennie i pomaga z dobrego serca"

Starszy kapitan Grzegorz Borowiec przyznał, że ratowników spotkała w Libanie bardzo trudna misja. - Zupełnie inna od tych, która ćwiczymy, czy mieliśmy w poprzednich latach. Zawsze do tej pory, jeżeli mieliśmy wylot naszej grupy poszukiwawczo-ratowniczej, to lecieliśmy typowo do zdarzeń związanych z trzęsieniem ziemi. Tutaj to zdarzenie o zupełnie innym charakterze - zauważył.